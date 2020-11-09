По распоряжению городского головы Кривого Рога 9 ноября в городе объявлено днем ​​траура по погибшим во время нападения злоумышленника, сообщила пресс-служба горсовета.

Напомним, в субботу, 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога агрессивный, маниакально настроенный человек на улице нападал с ножом на случайных прохожих. Пострадало 10 человек.

Вследствие нанесенных ранений погибли 2 человека, 8 горожан получили ранения различной тяжести и были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

«Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверены, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!» - отметил Юрий Вилкул.

Нападающий задержан, возбуждено уголовное производство по статье 115 УК об умышленном убийстве.