За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, достигнутые по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.