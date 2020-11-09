также в разделеПроисшествия
На Киевщине мужчина напал с ножом на беременную 31
На Херсонщине перевернулся автобус: 2 человека погибли, 10 пострадали 45
В Украине за сутки – 8 687 случаев COVID-19 22
Нападавшему в Кривом Роге сообщено о подозрении 14
Появилось видео обстрела почетного консульства Азербайджана в Харькове 19
От коронавируса умер заведующий отделением инфекционной больницы Львова 44
Масштабное ДТП в Харькове: водителю сообщили о подозрении 19
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих: 91
Двух полицейских задержали за вымогательство 0,5 млн гривен 15
На киевского предпринимателя совершили разбой и требовали 2 миллиона долларов 23
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана 68
В Кировоградской области на шахте погиб горняк 13
Обострение на Донбассе: 11 обстрелов, ранен военный 11
В Черкассах пациенты украли из больницы аппарат, необходимый для больных COVID-19 15
Боевики сбросили с беспилотника гранату, ранен военный 13
Вчера оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный 8
На Полтавщине в ДТП погиб прокурор с семьей 51
Сутки в ООС: боевики дважды нарушили перемирие 7

За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, достигнутые по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
9
Теги