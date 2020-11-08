В Минске силовики разгоняют группы демонстрантов в районе торгового центра "Немига". По меньшей мере уже задержаны 235 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Среди задержанных - серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

Также силовики задержали несколько журналистов и фотокорреспондентов.

Списки продолжают пополняться, при этом официальной информации от Министерства внутренних дел пока нет.

Ранее участники акции протеста не смогли собраться на площади Свободы и в районе улицы Немига в Минске, которые под контроль взяли силовики и провели там точечные задержания.

Протестующие выдвинулись по проспекту Победителей в направлении стелы Минск - город-герой и попытались занять проезжую часть проспекта Машерова.

Напомним, в столице Беларуси Минске в субботу, 7 ноября, прошла акция протеста "Марш медиков". В ходе нее задержали 33 человека.