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В октябре Украина начала полноценный реэкспорт газа в страны Евросоюза по заказу его владельцев.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.

«Еще одна значимая веха для рынка газа — начался реэкспорт газа, который был ранее завезен в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт. Первые 15 миллионов кубометров газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу», — написал он.

В ОГТСУ напомнили, что с 1 января этого года компания ввела услугу shorthaul (транспортировка на короткие расстояния), которая позволяет заказывать транспортировку газа между странами Восточной Европы через Украину по специальному тарифу. Кроме того, несколько лет назад Укртрансгаз ввел услугу «таможенный склад», которая позволяет без растаможки хранить газ в Украине более 1000 дней.

Оператор газотранспортной системы Украины за 10 месяцев 2020 года транспортировал из стран ЕС в Украину в режиме shorthaul 6,1 млрд кубометров газа. С момента запуска услуги ею воспользовались 24 иностранных и пять украинских компаний. Из Словакии поступило 4,1 млрд кубометров газа, из Венгрии — 1,5 млрд, из Польши — 0,5 млрд. Почти весь объем пока хранится в украинских подземных хранилищах газа, но в октябре впервые в истории был осуществлен реэкспорт в Венгрию и Польшу.
ForUm

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