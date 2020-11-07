Азербайджанская армия в ходе наступления в Нагорном Карабахе взяла под контроль еще 16 селений. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило информагентство Anadolu со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.
По его словам, речь идет о селениях в Ходжавендском районе. Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что бои с различной интенсивностью продолжаются на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.
Представитель министерстве обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об интенсивных боях в районе Шуши, второго по величине города в Нагорном Карабахе.
По его словам, бои продолжаются уже несколько дней, эпицентр боевых действий находится на участке Шуши-Карин.
«Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп, наемников Азербайджана успешно продолжается», - сказал Ованнисян.
Напомним, Россия назвала условие помощи Армении в конфликте с Азербайджаном.
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