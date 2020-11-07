Проведение новых президентских выборов в Беларуси возможно в случае, если это поддержит большинство граждан. Об этом заявил белорусских лидер Александр Лукашенко на открытии третьей линии метро в Минске, сообщило издание Лига.

«Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новых выборов. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен покидать страну в случае смены власти.

Как сообщалось ранее, Евросоюз ввел персональные санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и 13 белорусских чиновников.

В субботу, 7 ноября, белорусский диктатор Александр Лукашенко открывает первую атомную станцию в Беларуси, против запуска которой выступает граничащая рядом Литва.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул первого, приближенный к пресс-службе Лукашенко.

«Лукашенко в Островце. Президент уже осмотрел территорию станции с вертолета», — говорится в заявлении.