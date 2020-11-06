Совет ЕС своим решением в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Беларуси, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Александр Лукашенко, а также его старший сын Виктор.

Решение опубликовано на сайте «Официального журнала» Евросоюза. Ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта, передает Интерфакс.

Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

После президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые в Евросоюзе считаются фальсифицированными властями страны, это вторая санкционная акция ЕС.

Совет Европейского союза уже принял 2 октября дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. Тогда в санкционный список в общей сложности были включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов. Александр Лукашенко тогда не попал в список санкций.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще шести высокопоставленных представителей белорусских властей.