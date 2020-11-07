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В Министерстве обороны Армении сообщают об интенсивных боях в районе города Шуши. Это второй по величине карабахский город.

Об этом сообщил представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян в ходе брифинга и на своей странице в Facebook.

По его словам, бои продолжаются уже несколько дней.

«Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп (ВС Азербайджана, - ред.), наемников успешно продолжается», - сказал Ованнисян.

Эпицентр боевых действий находится на участке Шуши-Карин.

Вместе с тем, Минобороны Азербайджана сообщило, что боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. Армянская сторона понесла потери.

В настоящее время боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.

Напомним, Россия назвала условие помощи Армении в конфликте с Азербайджаном.
ForUm

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