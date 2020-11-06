Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и создание условий безопасности.

«Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное – деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть», - заявил Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Донбасс.

Он отметил, что выборы не могут быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если нет безопасных условий.

«Без нормальной ситуации безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии... Так о каких выборах тогда говорить?» - отметил он.

По убеждению президента, пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании Трехсторонней контактной группы, дает возможность «все это сделать, чтобы там весной провести выборы».

«Но это не главный вопрос», - добавил Зеленский.