Следователи Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему систематического получения неправомерной выгоды должностными лицами таможенного поста «Солотвино». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, должностные лица таможенного поста в сговоре с двумя гражданскими лицами систематически получали неправомерную выгоду от граждан за беспрепятственное прохождение таможенных формальностей автомобилями с иностранной регистрацией, которые ввозились на территорию Украины.

В ходе проведения следственных действий задокументировано неоднократные факты предоставления неправомерной выгоды в сумме 650 евро за каждый ввезенный автомобиль.

Следователи ГБР провели обыски на таможенном посту «Солотвино», по месту жительства и в автомобилях должностных лиц таможенного поста, а также гражданских лиц-соучастников схемы, при которых уже изъята часть неправомерной выгоды, а также вещи и документы, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Ужгородского гарнизона. Оперативное сопровождение - УСБУ в Закарпатской области.