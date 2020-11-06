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Украинский актер и режиссер Андрей Шараскин принес присягу народного депутата, сообщила пресс-служба аппарата парламента.

Председательствующий сообщил о вхождении народного депутата Шараскина в состав депутатской фракции «Голос».

Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО «Театральная компания Андрея Шараскина».

Под позывным «Богема» возглавлял одну из боевых рот «Правого сектора».

Напомним, 18 июня Верховная Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который 11 июня  объявил о сложении мандата.  

После этого Вакарчук вышел из состава фракции «Голос».
ForUm

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