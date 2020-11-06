Кабинет Министров не планирует введение в Украине тотального карантина. Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укриинформ.

«Возможно ли сейчас возвращение к полному локдауну страны - такого варианта на столе пока нет. Адаптивный карантин лучшая модель ... Еще раз хочу подчеркнуть, правительство сейчас не рассматривает введение тотального карантина. Минздрав рассматривает возможное введение дополнительных ограничений на определенный период для расторжения цепи заболевания. Но это не будет полный и постоянный запрет», - сказал Шмыгаль.

По его словам, речь идет, в частности, о введении ответственности за неношение масок.

Премьер заявил, что Украина не будет вводить полный локдаун: «Мы не имеем права. И не можем позволить себе полного локдауна, остановки бизнеса. Для того, чтобы разорвать цепочку, необходимо использовать имеющиеся меры адаптивного карантина».

По словам Шмыгаля, правительство ежедневно проводит консультации с европейскими странами. И из этих коммуникаций очевидно, что украинская модель адаптивного карантина оправдывает себя больше всего.

«Мы ежедневно проводим консультации с нашими европейскими коллегами. Это и эпидемиологи, и чиновники - из Франции, Германии, других стран Европы. Мы в полном контакте. И все правительства сегодня ищут наиболее эффективные модели. Украинская модель адаптивного карантина, как мы видим по ситуации, больше всего оправдала себя на сегодняшний день. У нас не такой активный и большой рост, какой имеют некоторые из наших соседей. Поэтому, мы тоже делимся собственным опытом. Наш опыт также используют европейские страны», - отметил глава правительства.

При этом, по мнению Шмыгаля, Украине нужна более жесткая модель адапитивного карантина.

«Что касается того, как мы будем двигаться дальше. Адаптивный карантин работает, но нужны дополнительные, возможно более жесткие мероприятия, мы будем к ним обращаться», - констатировал Премьер.

Такие мероприятия, по словам Шмыгаля, будут введены после консультаций на уровне Минздрава и Верховной Рады.

Относительно так называемого «карантина выходного дня», Премьер-министр отметил, что это обсуждается на уровне разных рабочих групп, экспертов.

«Если мы подойдем к этому вопросу, Минздрав отдельно и подробно проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами, научными учреждениями», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что вопросы о применении ограничений решаются совместно с местным руководством. По словам главы правительства, местные органы власти осознают свою ответственность и не игнорируют рекомендации правительства.

«Если власти просит не вводить какие-то ограничения, то она берет на себя ответственность за последствия», - сказал Шмыгаль.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.