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В пятницу, 6 ноября, состоялась презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 1 трлн долларов Украина потеряла из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ и отсутствия долгосрочной экономической стратегии.  По его словам, с момента обретения независимости, нереализованный инвестиционный потенциал Украины составляет 63 млрд долл.

На основе аудита экономики государства будет создана национальная экономическая стратегия до 2030 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила о победе Виталия Кличко в первом туре выборов мэра Киева.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте.

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующего уикенда. Закроют все, кроме критической инфраструктуры - продуктовых магазинов и аптек, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.  

За время президентства Владимира Зеленского Украина не потеряет свою независимость, не уступит свою свободу, территориальную целостность и суверенитет, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
ForUm

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