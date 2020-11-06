За время президентства Владимира Зеленского Украина не потеряет свою независимость, не уступит свою свободу, территориальную целостность и суверенитет. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Считаю большой ошибкой даже разговоры о том, чтобы в XXI веке отказаться от своих законных территорий, принадлежащих Украине. И это касается и Донбасса, и Крыма. Сегодня, я считаю, надо сделать все для того, чтобы эти территории вернуть», - сказал Ермак.

Он отметил, что возвращение наших территорий, прекращение войны на востоке и возвращение домой незаконно удерживаемых украинцев, но исключительно на условиях Украины, является одним из главных приоритетов действующей власти.

«Мы не собираемся тратить годы на то, чтобы прекратить войну. Мы никогда не остановимся в прекращении войны, но пути к этому прекращению могут быть разными», - добавил глава Офиса главы государства.

Ермак отметил, что сейчас Украина идет открытым дипломатическим путем: продолжаются переговоры в нормандской формате, в Трехсторонней контактной группе.

По его словам, сейчас также много делается для восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса. Глава государства во время частых рабочих поездок в Донецкую и Луганскую область лично контролирует восстановление инфраструктуры. Но главное - эти изменения видят люди.

«Мы сегодня уже видим, как меняется жизнь, как строятся садики, как строятся школы и больницы и т.д.», - сказал руководитель Офиса президента Украины.

«Это наша территория. Мы должны восстановить жизнь людей, многие из которых очень проукраинские. И это очень долгая и кропотливая работа. Для того чтобы вернуть не только территории, но и вернуть этих людей», - добавил он.