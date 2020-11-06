Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины предупредили коррупционное назначения на руководящую должность в Министерстве обороны, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Киева «подбирала» кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины. За 60 тысяч долларов США она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. «Решить вопрос» женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте.

Правоохранители задержали злоумышленница в Одессе согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины при получении «аванса» в размере 5000 американских долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, в том числе должностных лиц, причастных к коррупционной сделке.

Операция проводилась Департаментом военной контрразведки СБ Украины совместно с ГУ Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в оборонной и военной сфере Южного региона.