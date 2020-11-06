Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что предложенным планом действий по Донбассу украинская делегация в ТКГ демонстрирует свою инициативу и заставляет РФ действовать не так уверенно, как она до этого действовала. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

«Уже на данном этапе украинская сторона в Трехсторонней контактной группе начинает проявлять определенную инициативу и навязывать и подавать свои предложения, и этим заставляет РФ уже действовать не так уверенно, как она до этого действовала», - заявления он.

Также заместитель секретаря СНБО напомнил историю с попыткой боевиков проинспектировать позиции украинских войск в районе населенного пункта Шумы. «Тогда мы играли второй номер. Возможно, надо было сделать - «Вы хотите Шумы, а мы хотим проверить Дебальцево и Докучаевск, так как согласно Минским договоренностям эти два населенных пункта должны быть деоккупированы», - сказал он.

«Позитив - что пошло движение вперед и мы навязываем свою инициативу - это очень важно. Каким образом будут действовать наши переговорщики с другой стороны, мы увидим. Время четко определено, Украина показала свое желание продолжать шаги вперед к мирному решению ситуации на Донбассе. Теперь будем ждать ответа со стороны наших оппонентов», - добавил Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО отметил, что сроки определены и все зависит от желания российской стороны. «Хотят они действовать или не хотят они действовать. В любом случае сроки могут обсуждаться, могут переноситься - это уже вопрос другой. Самое главное - мы должны услышать реакцию, воспринимают ли наши предложения. Вчерашнее заявление господина Пескова - что они не воспринимают, но подождем ответа на уровне ТКГ», - подчеркнул он.

Напомним, глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.