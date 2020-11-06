Кандидат в президенты Дональд Трамп вновь заявил о нарушениях во время проведения голосования на выборах и призвал не учитывать часть бюллетеней.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Трамп написал в Twitter.

«Я легко выиграю пост президента США с законным голосованием. Наблюдателям не разрешалось, в любой форме, выполнять свою работу, и поэтому голоса, принятые в этот период, должны быть признаны незаконными. Верховный суд США должен это решить!» - написал Трамп.

Ранее Трамп заявил о своей победе на выборах и обвинил конкурента от демократов Джо Байдена в попытке украсть результаты выборов в США.