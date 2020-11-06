Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах и обвинил конкурента от демократов Джо Байдена в попытке украсть результаты выборов в США. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает УНИАН.

«Если посчитать законные голоса, я легко выиграл. Я уже уверенно победил во многих критически важных штатах, включая победу во Флориде, Айове, Индиане, Огайо», - заявил действующий президент США.

По данным Трампа, он побеждает на выборах с «исторически рекордными цифрами». Вместе с тем он считает, что при подсчете голосов в США наблюдаются «коррупция и мошенничество». В частности, по его словам, представителям республиканцев запретили доступ к наблюдению за процедурой во многих спорных штатах. Также он обвинил их в попытке украсть результаты выборов.

«Если считать и незаконные голоса, они могут попытаться украсть выборы у нас», - сказал Трамп.



По последним данным, опубликованным CNN, за кандидата от демократов Джо Байден проголосовали 253 выборщика из 270 необходимых для победы. Дональд Трамп получил пока 213 голосов.

