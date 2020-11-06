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Вчера, 5 ноября, в пгт Смолино  Маловисковского района Кировоградской области на шахте ГП «Смолинская» на горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего.

Шахта работает в штатном режиме.

От ГосЧС привлекалось 12 человек личного состава и 2 единицы техники.
ForUm

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