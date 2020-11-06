Информация о введении «черных» карантинных зон, которое якобы обсуждалось в Офисе президента, не соответствует действительности.
Как передает Укринформ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Меня удивляет с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такой вопрос не обсуждался, никаких «черных» зон никто не предлагал вводить», - отметил Степанов.
Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время