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Информация о введении «черных» карантинных зон, которое якобы обсуждалось в Офисе президента, не соответствует действительности.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Меня удивляет с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такой вопрос не обсуждался, никаких «черных» зон никто не предлагал вводить», - отметил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

 

 
ForUm

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