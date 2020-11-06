За прошедшие сутки, 5 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 11 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, вблизи Старогнатовки противник провоцировал наших защитников огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие. На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений. Со временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем.

Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра. Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались, адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы.

Два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано на участках недалеко от населенного пункта Попасная. В обеденное время противник провоцировал наших защитников огнем из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников не зафиксировано.