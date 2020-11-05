также в разделеПроисшествия
В Черкассах пациенты украли из больницы аппарат, необходимый для больных COVID-19 12
Вчера оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный 8
На Полтавщине в ДТП погиб прокурор с семьей 51
Сутки в ООС: боевики дважды нарушили перемирие 7
В Харькове мужчина стрелял по посетителям ресторана, его забили до смерти 53
ГБР задержало прокурора за ДТП с двумя погибшими на Черниговщине 597
На Донетчине женщина с помощью растяжки подорвала свою знакомую 50
В Одессе из автомобиля полиции сбежал заключенный 47
Вчера боевики дважды нарушили перемирие 13
В Ивано-Франковске мужчина открыл огонь по прохожим 33
Убийство мужчины в ресторане в центре Харькова: полиция устанавливает обстоятельства 75
Пограничники пресекли попытку ввоза психотропов под видом гумпомощи 13
Возле Зайцево боевики стреляли из гранатомета 9
Спасатели нашли в Карпатах истощенных туристов 36
На Киевщине в результате взрыва боеприпасов погиб человек 46
В Запорожье пытались создать фейковые органы местной власти 13
В Молдове неизвестный «минировал» украинское посольство 15
Лидировавший на выборах мэр Новгород-Северского умер от коронавируса 19

С начала текущих суток, 5 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Старогнатовки противник применил стрелковое оружие. На участках недалеко от населенного пункта Водяное враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда - минометы калибра 82 миллиметра. Кроме того, неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще два нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Попасная. Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

О дерзких и коварные действиях российско-оккупационных войск немедленно были проинформированы представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На этом же участке враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1566 грн.
8
Теги