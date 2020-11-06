Крымчане, у которых Россия отобрала имущество, могут взыскать его стоимость, обратившись в Европейский суд по правам человека.

Об этом в программе «На самом деле: Крым» в эфире телеканала «ДОМ» рассказал Анатолий Мирошниченко, первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, передает Укринформ.

«Контроль на этой территории осуществляет Российская Федерация, и это открывает возможность для выдвижения претензий к РФ - прежде всего с использованием механизмов, которые предлагает Европейская конвенция по правам человека. Можно взыскать с государства-ответчика как минимум стоимость ущерба. Мы надеемся, что суд также сможет обязать государство-ответчика - Россию - принять меры общего характера. Такая возможность у суда тоже имеется», - отметил Мирошниченко.

По его словам, в Европейский суд по правам человека уже подано достаточно много заявлений о защите права на мирное владение имуществом.

Первый заместитель председателя Госгеокадастра также выразил убеждение, что шансы получить компенсацию для крымчан достаточно высоки, поэтому если человек потребует определенную сумму через обращение в ЕСПЧ, скорее всего, он ее получит.