Сегодня, 5 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации по 2017-й год, сообщает пресс-служба ВАКС.
Уголовное производство закрыли из-за того, что 27 октября 2020 Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).
Постановление может быть обжаловано в течение 7 дней в АП ВАКС.
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.
В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».
По данным ВАКС, на момент принятия решения КСУ, в суде находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины.
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