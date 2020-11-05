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Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продления адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19 с учетом зарубежного опыта. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Укринформ.

«Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными вариантами и сценариями продления адаптивного карантина... Анонсов делать не буду, потому что на самом деле рассматриваются различные варианты. Вчера были беседы с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем лучшие практики», - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что скорее всего, основой дальнейших противоэпидемических мероприятий будет продление адаптивного карантина, а по какому именно сценарию - скажут в ближайшее время на заседании правительства.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна, и заметил, что адаптивный локальный карантин в Украине «очень хорошо себя оправдывает».

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения планирует ввести дополнительные карантинные ограничения
ForUm

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