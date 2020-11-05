Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца текущего месяца в Украине может быть 15 тыс. заболеваний COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. в день. Об этом он сказал журналистам, передает УНИАН.

«К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно стремительный рост до конца года. Мы до конца месяца можем получить 15 тыс. в день, это уже не секрет ... К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тыс. человек в день», - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что медицинская система Украины к этому готовится.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.