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Украина будет и дальше развивать стратегическое партнерство с США независимо от того, какой выбор сделает американский народ. Как передает УНИАН, об этом на брифинг сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Избирательные гонки напоминают настоящие американские горки - это еще одно подтверждение того, насколько прочной является американская демократия», - отметил министр.

Несмотря на большое количество прогнозов о том, какими будут отношения США с Украиной после победы того или иного кандидата, Кулеба выразил официальную позицию Украины по этому поводу: «Какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем и в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений, потому что поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую мы ощущаем и имеем как и в демократической, так и в республиканской партиях США», - подчеркнул он.

По словам министра, независимо от того, кто победит, будут визиты, динамические контакты, новые амбициозные проекты».

«Ничто и никто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что на этой неделе в МИД активно работали в американском направлении - налаживали взаимодействие между украинскими IT-компаниями и компаниями из Кремниевой долины.

В частности, посол Украины в США провел онлайн-встречу с украинским бизнесом, который хочет наращивать экспорт в США и открывать этот рынок.
ForUm

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