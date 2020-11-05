Президент Владимир Зеленский указом № 486 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 ноября «О предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя подписание указа, отметил, что финансирование сектора безопасности и обороны Украины для главы государства является приоритетом, несмотря на отдельные экономические трудности, обусловленные объективными факторами, вызванными пандемией.

По словам секретаря совета, по настоянию президента Украины решением СНБО Украины объем соответствующего финансирования на 2021 увеличен по сравнению с прошлым годом.

Так, согласно решению СНБО Украины финансирование сектора безопасности и обороны в следующем 2021 году предложено на уровне не менее 5,93% от ВВП или не менее 267 250 900 000 гривен, что соответствует требованиям закона о национальной безопасности Украины.

Это даст Кабинету Министров Украины возможность при доработке законопроекта о государственном бюджете на 2021 в случае необходимости увеличить эти показатели.

Решением СНБО Украины Кабинету Министров Украины поручено в 2021 году принять меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям, в частности:

развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО,

выполнение мероприятий по разработке, подготовка производства и закупка новых образцов вооружения и военной техники;

усиление системы ПВО;

развития Военно-морских сил ВСУ;

реализации государственной политики в сфере кибербезопасности;

усиление разведывательных возможностей государства.

Также правительству поставлена ​​задача принять меры по увеличению финансирования для Министерства обороны, органов сектора безопасности и обороны на выплату денежного обеспечения военнослужащих, в том числе выплату вознаграждений.

Кабинет Министров должен в трехмесячный срок разработать и утвердить государственную целевую оборонную программу по реализации в интересах сектора безопасности и обороны проектов по выполнению научных исследований и разработок, разработок новых технологий.

Кроме того, органам сектора безопасности и обороны необходимо будет в следующем году усилить финансовую дисциплину в сфере управления бюджетными ассигнованиями и обеспечить целевое, эффективное и результативное использование определенного государственным бюджетом объема средств.

После принятия Закона Украины «О Государственном бюджете на 2021» Министерство финансов должно обеспечивать своевременное финансирование расходов Государственного бюджета, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны в полном объеме.