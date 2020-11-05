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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о планах провести в Украине в мае 2021 года Крымский саммит.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга в Киеве.

«Я могу официально подтвердить, что саммит крымской платформы состоится в мае 2021 года. Надеемся, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и мы будем иметь возможность провести его в Киеве», - сказал Кулеба.

По информации источников «Европейской правды», дата саммита будет привязана к 18 мая. Именно в этот день в 1944 году было совершено одно из крупнейших преступлений советского режима - принудительное выселение крымских татар.

Напомним, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.
ForUm

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