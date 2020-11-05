Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Гаррис запустили сайт команды переходного периода для быстрой передачи власти.

Как говорится в сообщении на сайте buildbackbetter.com, цель команды - подготовиться к работе уже в первый день каденции. Доменное имя сайта можно перевести как «отстроим лучше» (лозунг президентской кампании Байдена), передает УНИАН.

«Американский народ определит, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезные - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости. И команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день», - говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября завершилось голосование в США. Сейчас продолжается подсчет голосов. По данным карты на сайте The Associated Press, Байдену не хватает до необходимых 270 голосов выборщиков 6 голосов. У действующего президента Дональда Трампа сейчас 214 голосов.