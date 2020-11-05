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В США впервые зарегистрировали более 100 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщает издание, в 17 штатах, в том числе в Вирджинии, Канзас, Теннеси, был зафиксирован наибольший прирост случаев заражения COVID-19.

За все время с начала пандемии в США выявлено более 9,4 млн случаев коронавирус, 232,5 тыс. пациентов умерли.

Как сообщалось, примерно 4 из 10 американских избирателей заявили, что отдают приоритет экономике, а не усилиям по ограничению распространения коронавирус. Около трети избирателей заявили, что их в первую очередь мотивирует экономика - это мнение было особенно распространено среди сторонников Дональда Трампа: 6 из 10 назвали экономику своим главным приоритетом.

Чиновники здравоохранения по всей стране пытаются привлечь внимание нации, предупреждая, что неуклонный рост инфекций, начавшийся в середине сентября, не замедляется на фоне продолжающейся неопределенности в отношении потенциальных вакцин.
ForUm

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