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Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала прогноз развития воздушного движения в Европе в ближайшие 5 лет.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на сайт Евроконтроля.

Прогноз основан на трех основных сценариях. В наиболее оптимистичном сценарии прогнозируется, что к 2024 году трафик вернется к уровням 2019 года. Это произойдет при условии, что вакцина от COVID-19 станет широкодоступной для путешественников к лету 2021 года.

Согласно второму сценарию, наиболее вероятному, трафик 2024 года составит только 92% от показателя 2019 года. Так будет, если вакцина станет широко доступной для путешественников к лету 2022 года. Трафик вернется к уровню 2019 года только к 2026 году.

В третьем сценарии при неэффективной вакцине трафик в 2024 году составит 75% от показателя 2019 года и не достигнет показателей 2019 года до 2029 года.

«Даже при самом позитивном сценарии мы не ожидаем восстановления к уровням 2019 года до 2024 года. Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года. Это катастрофическая картина для авиации, отрасли и ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли и чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности», - заявил генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.
ForUm

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