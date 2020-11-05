также в разделеОбщество
Степанов: Общественный транспорт пока останавливать не будут 9
Новый антирекорд: в Украине зафиксировано 9850 новых случаев COVID-19 15
Украинские военные сбили беспилотник боевиков 9
В Украине могут ввести спецчасы для пожилых людей в магазинах и аптеках 27
Степанов рассказал, когда могут ввести карантин выходного дня 24
4 ноября. Картина дня 14
Денисова прогнозирует, что дело Маркива будет в Кассационном суде 18
Дело МН17: Адвокаты обвиняемого просят допросить Цемаха 231
Сбыт фальшивых $50 тысяч: ГБР проверяют причастность правоохранителей 15
Глава Минприроды: Глобальные изменения климата ускоряются 11
Председателя Черниговской РГА задержали на взятке 35
Вакцинация против гриппа может облегчить течение коронавируса 21
Все претенденты на должности в госорганах будут сдавать экзамен по украинскому языку 18
Дети медиков, умерших от COVID-19, получат льготы при поступлении в вузы 14
Маркив намерен остаться в рядах Нацгвардии 21
С нардепа Юрченко сняли электронный браслет 12
Регионам поручили подготовить еще 25 тысяч коек для больных COVID-19 13
Зеленский – Маркиву: Круто, что у нас такие бойцы 21

Петиция на сайте президента с призывом к главе государства уволить директора НАБУ Артема Сытника набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. В то же время официально засчитано менее 14000.

Петиция была зарегистрирована юристом Ростиславом Поповичем. Он считает, что за время работы Артема Сытника директором бюро, НАБУ не продемонстрировало существенных положительных сдвигов в сфере борьбы с коррупцией, потеряло авторитет и доверие. По мнению Поповича, с целью исправления сложившейся ситуации крайне важно скорейшее принятие президентом Украины решения о соответствии занимаемой должности директора НАБУ Артема Сытника и его увольнение.

С этим на данный момент согласились более 25200 человек. Список тех, кто подписал петицию, доступен на сайте. Однако официально засчитано только 13920 голосов. Причина этого не объясняется.

Напомним, это не первый случай, когда были отмечены манипуляции с петициями на сайте президента. Так, ранее стало известно, что голоса под петицией за роспуск Окружного админсуда Киева скупались за деньги.   Тем не менее, Офис президента засчитал все голоса и дал официальный ответ автору петиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги