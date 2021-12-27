Петиция об отмене приказа Министерства обороны Украины о расширении перечня специальностей женщин, подлежащих военному учету, на сайте президента набрала необходимые для рассмотрения более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Как указано на сайте главы государства, петиция под названием «Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными», была подана ​​23 декабря.

По состоянию на 19:00 27 декабря петиция набрала 28 тысяч подписей.

«Вроде бы изменился только перечень, но, согласно ему, почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации», – пишет автор петиции Яна Рашевченко.

По закону, в течение трех рабочих дней после получения нужного количества голосов Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения, которое должно быть осуществлено не позднее чем в течение 10 рабочих дней после этого сообщения.

Напомним, 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным - учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.

Брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.