Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете или ограничении российским гражданам въезда на территорию страны.

Он считает, что с начала войны Киев усиленно контролирует въезд россиян, однако обещает проконсультироваться со Службой безопасности Украины.

Как пишут Факты, слова Зеленского передает на сайт ОП.

Президент заявил, что такая петиция вполне оправдана на фоне российской агрессии.

— Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией. требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, — подчеркнул глава страны.

Зеленский отметил, что с начала агрессии Российской Федерации против Украины весной 2014 года был введен ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны.

В частности, в 2015 году Украина в одностороннем порядке отменила возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении, а с 1 января 2018 года была введена фиксация биометрических данных иностранцев.

Глава государства заявил, что при пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут относиться к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастным к провокационным или неправомерным действиям на территории Украины.

Зеленский также напомнил, что отдельным механизмом, используемым Украиной для реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и нацбезопасности со стороны отдельных граждан Российской Федерации, является применение к таким лицам санкций, в частности, запрета въезда на территорию Украины.