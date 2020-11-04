Полиция Киева изъяла у 42-летнего гражданина России около пяти килограммов кокаина.

Как сообщила пресс-служба столичного главка, уроженец России находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам. Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина, что по ценам «черного рынка» составляет почти 15 млн гривен.

В ходе отработки территории Голосеевского района полицейские задержали человека по подозрению в сбыте наркотических средств. У него изъяли восемь расфасованных пакетиков с белым веществом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, задокументировала это правонарушение.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, проведенной экспертизой подтверждено, что изъятый ​​порошок - кокаин:

«В ходе проведения неотложных следственных действий по адресу проживания задержанного обнаружено и изъято около пяти килограммов порошкообразного вещества белого цвета, часть из которой уже была расфасована. Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина показал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки».

42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины за что предусмотрено наказание от девяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«По ценам «черного» рынка сумма изъятых наркотических веществ у мужчины составляет около 15 млн гривен. Сейчас задержанному уже сообщено о подозрении в совершении этого уголовного преступления. По процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 следственные обратятся в суд об избрании подозреваемому меры пресечения», - добавил Крищенко.

Кроме этого, следственным отделом территориального управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливать все обстоятельства и других лиц, причастных к совершению этих уголовных правонарушений.