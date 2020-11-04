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Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве Нацполиции Украины задержали двух мужчин, которые требовали у предпринимателя 700 тыс. гривен с применением насилия, угрозой нанесения тяжких телесных повреждений и уничтожения имущества (ч. 3 ст. 189 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники с целью завладения деньгами предпринимателя прислали его бизнес-партнеру сообщение с требованиями передать им 700 тыс. гривен, а в случае его отказа угрожали применением насилия над потерпевшим и его близкими родственниками. Также злоумышленники направили фото с изображением автомобиля потерпевшего, рядом с которым находилась бутылка с зажигательной смесью, тем самым выражая угрозу уничтожения этого имущества.

В дальнейшем при личной встрече с потерпевшим один из вымогателей нанес ему удар кулаком в лицо, после чего пригрозил нанесением еще и тяжких телесных повреждений, если последний не выполнит требования.

Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, потерпевший обратился в полицию.

Злоумышленников задержали во время контролируемой передачи им части указанных средств в сумме 270 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
ForUm

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