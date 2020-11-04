также в разделеСтолица
Прокуратура Киева вернула общине землю на Трухановом острове 10
Киев усилит контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте 8
Кличко выздоровел от коронавируса 18
В Киеве за сутки зафиксировано 856 новых больных коронавирусом 20
Мобильный COVID-госпиталь могут развернуть в «Феофании» 11
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 789 человек 13
Под Радой проходит акция протеста «евробляхеров» 26
Выборы в Киеве: Суд отказал по 20 искам Пальчевского и его партии 15
Октябрь в Киеве стал самым теплым за 140 лет 7
Ляшко назвал условия ограничения работы общественного транспорта в Киеве 18
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 507 человек 51
Где в Киеве вступило в силу ограничение скорости движения до 50 км/ч 30
Полиция задержала «минера» моста Патона 20
Сообщено о минировании моста Патона в Киеве 12
Виновника в ДТП на Майдане отправили под круглосуточный домашний арест 32
В Киеве упал строительный кран 26
Киев побил очередной антирекорд заболеваний COVID-19 62
Стала известна личность виновника ДТП на Майдане 54

В столице зафиксировали уже почти 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Кроме коронавируса, сейчас обострились сезонные заболевания. В частности - гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день в столице зарегистрировано почти 10 000 случаев заболевания ОРВИ и гриппом», - сообщил Кличко.

Он отметил, что симптомы этих заболеваний и их ход по сравнению с коронавирусом несколько разные.

«Поэтому будьте внимательны к своему здоровью. И при первых же признаках заболевания обращайтесь к семейному врачу! По собственному опыту скажу: коронавирус - болезнь коварная и изнурительная. Лекарств от нее пока нет. И сегодня важно каждому быть осторожным, чтобы обезопасить и себя и тех, кто рядом. Помните о масках, антисептики, соблюдени социальной дистанции», - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество больных коронавирусом за все время пандемии – 856 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги