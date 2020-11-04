В столице зафиксировали уже почти 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Кроме коронавируса, сейчас обострились сезонные заболевания. В частности - гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день в столице зарегистрировано почти 10 000 случаев заболевания ОРВИ и гриппом», - сообщил Кличко.

Он отметил, что симптомы этих заболеваний и их ход по сравнению с коронавирусом несколько разные.

«Поэтому будьте внимательны к своему здоровью. И при первых же признаках заболевания обращайтесь к семейному врачу! По собственному опыту скажу: коронавирус - болезнь коварная и изнурительная. Лекарств от нее пока нет. И сегодня важно каждому быть осторожным, чтобы обезопасить и себя и тех, кто рядом. Помните о масках, антисептики, соблюдени социальной дистанции», - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество больных коронавирусом за все время пандемии – 856 человек.