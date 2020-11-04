В Киеве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество больных за все время пандемии – 856 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Новости о распространении вируса в столице - неутешительные. За прошедшие сутки в Киеве - наибольшее количество больных за весь период пандемии - 856. Умерли 17 человек. Всего от коронавируса в столице 816 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 40390», - сказал Кличко.

Среди заболевших 456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 34 девочки от двух месяцев до 17 лет. А также. 334 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет. И 32 мальчика от пятнадцати дней до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 71 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице 268 человек. Всего коронавирус преодолели 13 421 житель Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 132, Деснянском - 109 и в Соломенском районе - 98 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.