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Сейчас 19 народных депутатов из парламентской фракции партии «Слуга народа» болеют COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель фракции «СН» Давид Арахамия на брифинге под зданием Конституционного Суда.

«У нас по состоянию на сейчас 19 COVID-заболеваний только в нашей фракции», - сказал Арахамия.

Напомним, накануне об инфицировании коронавирусом сообщили депутаты от »Слуги народа» Александр Завитневич и Елизавета Ясько.

 
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