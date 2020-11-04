Разрыв между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом значительно сократился.
Как передает УНИАН, об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News.
Согласно их данным, Байден набирает 237 голосов выборщиков, а нынешний глава Белого дома Дональд Трамп - 210 голосов.
Байден получает голоса выборщиков в Вермонте (3), Нью-Гэмпшире (4), Массачусетсе (11), Род-Айленде (4), Коннектикуте (7), Нью-Джерси (14), Делавэре (3), Мэриленде (10), округе Колумбия (3), Нью-Йорке (29), Вирджинии (13), Иллинойсе (20), Миннесоте (10), Колорадо (9), на Гавайях (4), в Нью-Мексико (5), в Аризоне (11), Калифорнии (55), Орегоне (7) и Вашингтоне (12).
Трамп побеждает в штатах Айова (6), Алабама (9), Арканзас (6), Флорида (29), Айдахо (4), Индиана (11), Канзас (5), Кентукки (8), Луизиана (8), Миссури (10), Миссисипи (6), Северная Дакота (3), Огайо (18), Оклахома (7), Южная Каролина (9), Южная Дакота (3), Теннесси (11), Юта (6), Западная Вирджиния (5), Вайоминг (3), Небраска (5) и Техас (38).
Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, как и его соперник от демократов Джо Байден заявили, что уверенны в своей победе на этих выборах.
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