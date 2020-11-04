также в разделеОбщество
Маркив хочет привлечь к ответственности виновных в его заключении 15
Степанов: Карантин выходного дня могут ввести с понедельника 45
Объявленный в розыск глава ОАСК заявил, что заболел коронавирусом 39
В Украине установлен очередной антирекорд: 9524 новых случая COVID-19 30
3 ноября. Картина дня 13
Апелляционный суд Милана оправдал Маркива 32
Глава украинской делегации в ПАСЕ заболела COVID-19 14
Сотрудники украинского завода незаконно продавали за границу детали к вертолетам 33
СБУ уличила таможенников в нанесении ущерба в особо крупных размерах 27
Суд по делу MH17 заслушал видеозапись показаний обвиняемого россиянина 153
СБУ задержала на взятке замглавы Закарпатского облсовета 11
Назначен временный руководитель Государственной судебной администрации 12
НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка 27
Из-за коронавируса ЧАЭС перешла на особый режим работы 7
В Украине введут штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок 14
СБУ нагрянула с обысками сразу на несколько таможен 21
Контакт-центр по противодействию COVID-19 получает около 600 звонков в час 15
В Харьковском горсовете опровергли информацию о смерти Кернеса 25

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается. Однако карантин в стране будет продлен с 9 ноября, передает РБК-Украина.

«Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию», - сообщил Ляшко.

При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.

«Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника», - добавил Ляшко.

Напомним, СМИ сообщили, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги