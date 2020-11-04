Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается. Однако карантин в стране будет продлен с 9 ноября, передает РБК-Украина.

«Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию», - сообщил Ляшко.

При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.

«Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника», - добавил Ляшко.

Напомним, СМИ сообщили, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.