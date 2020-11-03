Грипп и COVID-19 могут иметь схожие симптомы. Поэтому единственным однозначным способом установления точного диагноза для обеих болезней является лабораторный тест.

Как передает Укринформ, такое заявление сделала руководитель группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге.

По ее словам, уникальным симптомом коронавирусной болезни COVID-19, что отличает ее от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.

«Если вы имеете эти симптомы, тем выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп», - отметила Моэн.

Однако, по ее словам, нет необходимости самостоятельно ставить диагноз. «Если вы имеете серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам нужно обратиться к врачу», - отметила представительница ВОЗ.