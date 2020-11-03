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Мобильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 в Киеве планируют развернуть на базе больницы «Феофания». Это третья точка, предложенная властями столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

«Феофанию могут отдать под полевой госпиталь», – объяснил собеседник.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в коммунальных медучреждениях столицы подготовили уже 3100 коек для больных коронавирусом и предоставили МОЗ варианты для возможного размещения мобильного госпиталя.
ForUm

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