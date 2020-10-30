В коммунальных медучреждениях столицы подготовили уже 3100 коек для больных коронавирусом и предоставили МОЗ варианты для возможного размещения мобильного госпиталя. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Город самостоятельно подготовил уже почти 3100 коек в коммунальных медучреждениях. Заполненность их сегодня - 66 процентов. Мы используем все свои резервы», - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что городские власти неоднократно обращалась к правительству и Министерству здравоохранения, чтобы киевлян, больных коронавирусом, принимали в государственных и ведомственных медучреждениях, где 11 тысяч коек и квалифицированный персонал.

«Ответы, подчеркну, мы до сих пор так и не получили. Я убежден: сначала мы должны использовать те возможности, которые есть на базе медицинских учреждений. А потом уже, в случае необходимости, разворачивать мобильные госпитали», - сказал Кличко.

Он также сообщил, что в Департаменте здравоохранения КГГА - на Министерство здравоохранения - подготовили расчеты по возможной работе мобильного госпиталя. И Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций города предоставил их в Минздраве.

«Вариантами для развертывания инфекционного госпиталя для больных COVID-19 город предложил три объекта в столице. Это Дворец спорта, Национальный Экспоцентр Украины или Международный выставочный центр. И мы ждем выводов профильных научных учреждений и предложений их специалистов по организации работы предложенных объектов, если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь», - отметил Кличко.