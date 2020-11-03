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В Службе безопасности Украины подтвердили информацию относительно обысков в территориальных органах Государственной таможенной службы, передает Укринформ.

«Действительно обыски проводятся», - сказали в СБУ.

Более детальную информацию предоставят позже, сейчас проводятся следственные действия.

Как сообщали некоторые СМИ, в территориальных органах Государственной таможенной службы происходят обыски.

Отмечается, что обыски проходят на Киевской, Волынской, Черноморской и других таможнях.

 
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