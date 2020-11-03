В Службе безопасности Украины подтвердили информацию относительно обысков в территориальных органах Государственной таможенной службы, передает Укринформ.
«Действительно обыски проводятся», - сказали в СБУ.
Более детальную информацию предоставят позже, сейчас проводятся следственные действия.
Как сообщали некоторые СМИ, в территориальных органах Государственной таможенной службы происходят обыски.
Отмечается, что обыски проходят на Киевской, Волынской, Черноморской и других таможнях.
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