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В Полтавской области в результате ДТП погибли прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, его жена и малолетняя дочь, сообщает пресс-служба областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября около 19:00 на 227-м километре автодороги Кролевец-Сумы-Пирятин.

По предварительной информации, автомобиль Lexus под управлением водителя 1990 года рождения, жителя города Сумы, столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом под управлением водителя 1984 года рождения, жителя Донецкой области.

В результате ДТП водитель автомобиля Lexus и его два пассажира - женщина 1991 года рождения и малолетний ребенок 2017 рождения погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.

В пресс-службе Сумской областной прокуратуры сообщили, что в результате ДТП погибли прокурор Александр Вольченко, его жена и дочь. В органах прокуратуры погибший работал 7 лет.

 
ForUm

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