Водитель, совершивший ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украины), осужден к 10 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, судом в полном объеме поддержана позиция прокурора, обвиняемый приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Напомним, смертельное автопроисшествие, в которой погибли четыре человека, произошло 12 июля 2020 на Столичном шоссе.

Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля «Mercedes-Benz GL 250D», допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль «Hyundai Tucson». В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле «Hyundai Tucson». Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по дороге в больницу.

Согласно результатам экспертиз, в ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.