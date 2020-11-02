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При условии введения в Киеве красного уровня эпидемической опасности вероятный вариант ограничения работы общественного транспорта, в том числе и метро.

Об этом в интервью «Сегодня« заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт», - сказал Ляшко.

Таким образом, по его словам, в случае введения красного уровня эпидопасности маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены.

«Такой вариант возможен», - добавил Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных коронавирусом.
ForUm

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