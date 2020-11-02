За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга заявила пресс-секретарь киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева, сообщили ForUm’у в пресс-службе мэра.

«Волна вируса продолжает накрывать столицу и Украину. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных. Умерли 9 человек. Всего от коронавируса в столице 787 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 38 745», - сообщила пресс-секретарь.

Среди заболевших 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет. И 25 девочек от двух месяцев до 17 лет. А также 188 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. И 27 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 16 медиков.

В больницы города за прошедшие сутки госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице 12 человек. Всего коронавирус преодолели 12 924 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе – 89, в Голосеевском – 84, в Днепровском районе - 71 случай.

«Более 500 больных в сутки - это очень большое количество после выходных. Поскольку, напомню, в выходные дни работают не все лаборатории города. Поэтому на понедельник число выявленных больных всегда меньше. Но, к сожалению, не уменьшается количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1990 больных коронавирусом. Из них 39 детей. В тяжелом состоянии находятся 504 пациента. Кислородную поддержку получают 784 человека. На аппаратах ИВЛ - 22 больных. Еще 401 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус», - отметила пресс-секретарь Киевского городского головы.

Она напомнила, что город подготовил уже более 3100 коек для больных коронавирусом. Сегодня они заполнены почти на 73 процента.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.